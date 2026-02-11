Conjoncture économique : reprise pour le quatrième mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Economie et des Finances a déclaré, dans son rapport « Les tendances économiques récentes » publié ce matin, que la reprise économique se poursuivait pour le quatrième mois consécutif, grâce à l'amélioration de la consommation intérieure et à la bonne performance des exportations.Pour les principaux indicateurs, le mois dernier, les expéditions ont augmenté de 34 % par rapport à janvier 2025, notamment grâce aux résultats favorables des semi-conducteurs. L'indice de confiance des consommateurs a également progressé de 1 point pour atteindre 110,8, tandis que celui des entreprises a diminué de 0,2 pour s'établir à 94.Le nombre d'emplois a continué de s’accroître en glissement annuel, bien que l'ampleur de la croissance ait diminué. De leur côté, les paiements effectués par carte de crédit et la quantité de ciment expédiée, liés respectivement à la consommation intérieure et à l'industrie de la construction, ont également montré une tendance à la hausse.Cependant, le ministère a indiqué que l'environnement commercial international se dégradait en raison des droits de douane imposés par certains pays et de l'incertitude géopolitique, ce qui pourrait ralentir le commerce et la croissance.