Loi martiale : le chef d’état-major de la Marine démis de ses fonctions

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a démis de ses fonctions, aujourd’hui, le chef d’état-major de la Marine pour son implication présumée dans la loi martiale, proclamée en décembre 2024 par l’ex-président destitué Yoon Suk Yeol, alors qu'il dirigeait le centre de soutiens militaires à l’état-major interarmées (JCS).Kang Dong-gil avait été nommé en septembre dernier, trois mois après l’arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung. Les procédures de sanction à son encontre seront bientôt engagées.Le ministère n’a toutefois pas demandé une enquête sur les allégations le concernant, l’amiral ayant coopéré sincèrement à la demande de soumettre les documents nécessaires, ou de témoigner sur son rôle lié à l’état d’exception.Hier, le chef du commandement des opérations terrestres, Joo Sung-un, a subi le même sort pour les mêmes motifs. Dans son cas, le ministère a demandé aux autorités compétentes une investigation sur les soupçons qui pèsent sur lui.En deux jours, deux des quatre généraux nommés sous l’administration Lee ont ainsi été révoqués.