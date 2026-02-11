Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Intérieur

Loi martiale : le chef d’état-major de la Marine démis de ses fonctions

Write: 2026-02-13 11:55:38Update: 2026-02-13 12:29:47

Loi martiale : le chef d’état-major de la Marine démis de ses fonctions

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a démis de ses fonctions, aujourd’hui, le chef d’état-major de la Marine pour son implication présumée dans la loi martiale, proclamée en décembre 2024 par l’ex-président destitué Yoon Suk Yeol, alors qu'il dirigeait le centre de soutiens militaires à l’état-major interarmées (JCS).

Kang Dong-gil avait été nommé en septembre dernier, trois mois après l’arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung. Les procédures de sanction à son encontre seront bientôt engagées.

Le ministère n’a toutefois pas demandé une enquête sur les allégations le concernant, l’amiral ayant coopéré sincèrement à la demande de soumettre les documents nécessaires, ou de témoigner sur son rôle lié à l’état d’exception. 

Hier, le chef du commandement des opérations terrestres, Joo Sung-un, a subi le même sort pour les mêmes motifs. Dans son cas, le ministère a demandé aux autorités compétentes une investigation sur les soupçons qui pèsent sur lui. 

En deux jours, deux des quatre généraux nommés sous l’administration Lee ont ainsi été révoqués.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >