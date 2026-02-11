Cho Hyun visite Camp Humphreys à Pyeongtaek

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères s’est rendu aujourd’hui à Camp Humphreys, le quartier général des forces américaines en Corée du Sud (USFK), situé à Pyeongtaek, à environ 70 km au sud de Séoul.L’occasion pour Cho Hyun de s’entretenir avec le commandant de l’USFK, Xavier Brunson, et de se tenir informé des missions des 28 500 GI's présents dans le pays. Leurs discussions auraient porté sur les moyens de rendre plus solide l’alliance bilatérale, en particulier sur sa modernisation, qui vise une plus grande flexibilité des troupes américaines.L'autre enjeu de ce déplacement était de reconfirmer la solidité des relations des deux alliés, dans un contexte de tensions tarifaires.Cette visite du chef de la diplomatie dans la base militaire est intervenue à l’invitation de Xavier Brunson, lors de leur déjeuner à trois, le mois dernier, avec le secrétaire adjoint à la Défense des Etats-Unis, Elbridge Colby, alors en voyage à Séoul.