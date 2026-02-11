PPA : un nouveau cas signalé dans le principal pôle d’élevage du pays

Photo : YONHAP News

Un nouveau cas de peste porcine africaine (PPA) a été confirmé à Hongseong dans le Chungcheong du Sud. Il a été détecté dans une ferme qui en élève près de 2 900.Les autorités sanitaires ont interdit son accès, ont lancé une enquête épidémiologique et prévoient d'abattre toutes les bêtes. Elles ont également ordonné de suspendre pendant 48 heures les déplacements des travailleurs et des véhicules liés aux installations d’élevage dans cinq municipalités de la province, dont Hongseong, Seosan, et Yesan.Le Chungcheong du Sud représente plus de 20 % des porcs élevés dans le pays et Hongseong constitue une zone centrale, avec 600 000 têtes. Outre cette ville, la maladie a également été identifiée à Jeongeup dans le Jeolla du Nord et à Gimcheon dans le Gyeongsang du Nord. En tout, 14 cas ont été signalés cette année.