World Health Expo : les entreprises sud-coréennes signent pour 2,7 millions de dollars de contrats

Les entreprises sud-coréennes ont conclu des contrats d’exportation à hauteur de 2,7 millions de dollars, à l’occasion de la World Health Expo, l'un des plus grands salons internationaux des soins de santé, organisé du 9 au 12 février à Dubaï.L'Institut coréen du développement de l'industrie de la santé (KHIDI) a tenu un pavillon et a présenté un modèle intégré d'internationalisation, en associant la technologie clinique, la formation et le business. Les sociétés spécialisées dans les dispositifs médicaux innovants, comme Dyne Medical, Healcerion, 2L Bio et Pixelro y ont procédé à la démonstration de leurs produits.Le KHIDI a soutenu 520 consultations de produits avec des acteurs issus d’une quarantaine de pays, dont les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Allemagne et les Etats-Unis. Il a indiqué qu’il continuerait à soutenir la pénétration des entreprises sud-coréennes au Moyen-Orient et d’autres marchés stratégiques, en renforçant l'aide sur le terrain et en combinant la clinique, la formation et l'accès aux marchés.