Assemblée nationale : le Minjoo et le PPP se rejettent la responsabilité des tensions

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la passe d’armes se poursuit entre les deux camps rivaux. Le Minjoo reproche au chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) d’avoir refusé de déjeuner hier avec Lee Jae Myung et à ses députés d’avoir boycotté la séance plénière ainsi que la première réunion de la nouvelle commission ad hoc en vue de légiférer rapidement sur les investissements massifs aux Etats-Unis, toutes deux, programmées également hier. La majorité présidentielle a dénoncé « un comportement irresponsable ».Pour sa part, la principale force de l’opposition a rétorqué en accusant le mouvement de centre-gauche d’avoir entériné, hier soir en commission, trois nouveaux textes législatifs malgré son désaccord. Ces derniers visent à accélérer l’intégration administrative de trois grandes villes, Daejeon, Gwangju et Daegu, avec leurs provinces proches respectives, le Chungcheong du Sud, le Jeolla du Sud et le Gyeongsang du Sud.Le gouvernement souhaite achever cette fusion avant les élections locales du 3 juin. Mais le PPP est opposé à la fusion entre Daejeon et le Chungcheong, dont le maire et le gouverneur sont issus.