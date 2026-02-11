BTS : la tournée mondiale sera diffusée dans les cinémas

Photo : YONHAP News

La tournée mondiale « Arirang » de BTS sera diffusée dans les cinémas. Selon son agence BigHit Music, les concerts prévus le 11 avril à Goyang en Corée du Sud et le 18 à Tokyo au Japon seront proposés en « live viewing » dans plus de 3 500 salles réparties dans 75 pays. La projection sera différée dans certaines régions en raison du décalage horaire.En Corée du Sud, les séances sont programmées dans les trois principaux multiplexes CGV, Lotte Cinema et Megabox. La réservation sera ouverte le 25 février à 10 h.Pour rappel, le boys band dévoilera son nouvel album « Arirang » le 20 mars avant d’organiser, le lendemain, un concert live spécial sur la place de Gwanghwamun à Séoul pour marquer son retour. Il prévoit ensuite de donner 82 représentations dans 34 villes au cours d'une tournée d'une ampleur inédite dans l'histoire de la k-pop. Les billets pour les 41 prestations en Amérique du Nord et en Europe sont déjà épuisés.Par ailleurs, l’ambassadeur d’Afrique du Sud à Séoul, Sindiswa Mququ a souhaité inclure son pays parmi les destinations. Dans un entretien accordé le 11 février à l’agence de presse Yonhap, il a déclaré que les sud-Africains espéraient vivement la visite du groupe, et que l’organisation d’un spectacle dans son pays constituait une de ses grandes missions.