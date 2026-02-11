Gallup-Corée : la popularité de Lee Jae Myung en hausse à 63 %

Photo : YONHAP News

La cote de popularité de Lee Jae Myung a atteint 63 %, son plus haut niveau depuis le début de l’année et une hausse de 5 points par rapport à la semaine dernière. C'est ce que révèle un sondage réalisé par Gallup-Corée du 10 au 12 février auprès de 1 003 adultes. Selon les résultats, 26 % des interrogés jugent son bilan négatif, soit 3 points de moins sur une semaine.Parmi les raisons avancées, les partisans du président citent en premier l’économie et la vie des citoyens. Viennent ensuite la politique immobilière et la diplomatie. Du côté des avis négatifs, la politique du logement et l’économie sont également les principaux motifs.Côté partis politiques, le Minjoo a connu une augmentation de 3 points pour recueillir 44 % d'avis favorables, tandis que le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a enregistré 22 %, soit un recul de 3 points.Concernant l'abaissement de l’âge du droit de vote à 16 ans, proposé récemment par le patron du PPP Jang Dong-hyeok, 77 % des sondés s’y opposaient, contre 18 % favorables.L’enquête a été menée par entretien téléphonique avec une marge d’erreur est de ±3,1 points et un niveau de confiance de 95 %.