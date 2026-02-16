Séoul-La Havane : les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération

Photo : YONHAP News

A l'occasion du deuxième anniversaire de ses relations diplomatiques avec la Corée du Sud, Cuba s'est engagé à renforcer la coopération bilatérale. Son ministère des Affaires étrangères l'a affirmé en publiant, sur les réseaux sociaux, une photo juxtaposant les drapeaux des deux pays.De son côté, sur son site Internet, l'ambassade de Corée du Sud a souligné que l'établissement des liens bilatéraux constituait un engagement significatif, fondé sur la confiance et le respect mutuels. Elle a ensuite annoncé espérer poursuivre les échanges et la coopération dans divers domaines.Pour rappel, le 14 février 2024, Séoul et La Havane avaient officiellement établi des relations diplomatiques. En janvier 2025, l’ambassade sud-coréenne a été inaugurée au Miramar Trade Center, en plein cœur de la capitale cubaine. Celle de Cuba a ouvert ses portes en juin de la même année dans la capitale sud-coréenne.Les résultats diplomatiques peinent pourtant à se concrétiser en raison de la grave pénurie de carburant qui sévit actuellement à Cuba. En raison de l'embargo pétrolier américain, La Havane est obligée de prendre des mesures d'urgence telles que la semaine de quatre jours et l'interruption de ravitaillement pour les avions.