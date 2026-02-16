Sondage : plus d'un sud-Coréen sur deux soutient les politiques de Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

La cote de popularité de Lee Jae Myung augmente pour la troisième semaine consécutive. 56,5 % des sud-Coréens jugent son bilan positif, soit 0,7 point de plus par rapport au sondage précédent. Ceux portant un regard négatif a reculé à 38,9 % (-0,2 point) tandis que 4,6 % ont répondu ne pas avoir d'opinion.Selon Realmeter, qui a réalisé l'enquête pour Energy Economic News, la volonté ferme du président d'éradiquer la spéculation immobilière a séduit les citoyens, alors qu'il multiplie les critiques à l'encontre de l'avantage fiscal accordé aux multipropriétaires. Le franchissement de la barre des 5 500 points par le KOSPI et les bons indicateurs économiques ont également contribué à renforcer la confiance dans sa gestion des affaires de l'Etat.En détail, la hausse est constatée dans toutes les régions, sauf celle couvrant les provinces de Jeolla et la ville de Gwangju avec une baisse de 7 points à 80,5 %. Malgré cette baisse, le taux y reste le plus élevé.La satisfaction a le plus augmenté chez les personnes dans la vingtaine pour atteindre 44,2 % (+7,2 points). Elle s'établi respectivement à 59,7 et 49,6 % pour la tranche d'âge 60-69 ans et les trentenaires.Cette enquête a été réalisée auprès de 2 524 adultes entre le 9 et le 13 février. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de 2 points.Dans un autre sondage de la même agence, le Minjoo a recueilli 44,8 % (-2,8 points) d'avis favorables contre 36,1 % (+1,2 point) pour le Parti du pouvoir du peuple (PPP). Il a été effectué par téléphone les 12 et 13 février auprès de 1 009 adultes. Son niveau de confiance est de 95 % avec une marge d’erreur de 3,1 points.