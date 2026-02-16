La K-pop conduit ses fans à étudier la langue coréenne

Photo : YONHAP News

Neuf fans de BTS sur dix ont déclaré avoir étudié la langue coréenne, notamment pour en apprendre plus sur les artistes qu'ils préfèrent. C'est ce qui ressort d'une étude rendue publique aujourd'hui par l'Institut de recherches sur l'intégration multiculturelle dans le cadre du développement d'un cursus de coréen en ligne destiné aux fans de K-pop.Selon un sondage mené auprès de 381 étrangers passionnés du boys band, 93,4 % des répondants ont indiqué avoir eu l'occasion d'étudier le coréen avec comme raison principale l'amour pour la K-pop (70,6 %). Mais seulement 7,8 % d'entre eux ont suivi des cours alors que la majorité a utilisé des applications mobiles ou des clips vidéo.La durée d'apprentissage était inférieure à un an (54 %) avec un niveau débutant (57 %). Seulement 30 % des sondés ont déclaré avoir obtenu le premier niveau du TOPIK, le test d'aptitude en langue coréenne. 54 % ont souhaité atteindre le niveau 4 nécessaire pour obtenir un diplôme dans le cadre d'un programme dispensé en coréen.Les chercheurs ont souligné l'importance de développer un cursus structuré de l'enseignement du coréen pour les étrangers. Ils ont ajouté que les paroles, les réseaux sociaux et autres contenus générés par les fans pourraient servir de support pédagogique.