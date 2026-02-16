Logement : Lee Jae Myung interroge le PPP sur le maintien des avantages des multipropriétaires

Photo : YONHAP News

Le président de la République a demandé publiquement au chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) s'il fallait maintenir les avantages accordés aux propriétaires de plusieurs logements.Dans un message publié tôt ce matin sur les réseaux sociaux, Lee Jae Myung a écrit qu'il voulait interroger Jang Dong-hyeok, lorsque ce dernier viendra à la Maison Bleue, sur la nécessité de protéger les multipropriétaires en poursuivant des mesures financières et fiscales leur étant favorables.Le chef de l'Etat s'est demandé si le PPP considérait comme souhaitable la détention de plusieurs biens à des fins d’investissement, dans un pays où les facteurs de spéculation sont nombreux en raison de sa petite superficie et de la concentration dans la région métropolitaine.Selon lui, la politique de régulation des multipropriétaires vise à assurer la stabilité résidentielle des citoyens sans logement et à lutter contre une spéculation immobilière. Une posture critiquée par la première force de l'opposition, pour des raisons qu'il juge difficile à comprendre.Enfin, Lee Jae Myung a souligné que le logement constituait avant tout un lieu de vie, plutôt qu'un instrument d'investissement. D'après lui, retirer les privilèges accorder aux détenteurs de plusieurs biens sera plus positif que négatif.