Anniversaire de Kim Jong-il : Pyongyang appelle à une loyauté sans faille

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 84e anniversaire de la naissance de Kim Jong-il, Pyongyang a appelé son peuple à une loyauté sans faille pour son fils, « le seul et unique dirigeant » actuel.Le Rodong Shimmun a ainsi mis en avant la volonté inébranlable de Kim Jong-un, selon laquelle « l'unité nationale doit se construire uniquement autour de lui et l'union populaire se fonder sur son idée révolutionnaire », ajoutant que « l'unité est le noyau de la puissance politique et idéologique du pays ».Le journal officiel du Parti des travailleurs a également rappelé les slogans proposés par Kim Jong-il, tels que « socialisme à la nord-coréenne » et « autosuffisance », pour affirmer que « grâce à la puissance de l'unité nationale, le peuple surmontera toutes les difficultés et accélérera le développement du socialisme à tous les niveaux ». Il a souligné qu'« il faut ériger au plus vite la première puissance mondiale admirée par le monde entier. »Le quotidien nord-coréen a ensuite appelé à l'accomplissement complet des missions ordonnées par le parti, dont le 9e Congrès est prévu très prochainement, pour que 2026 devienne une année charnière du développement de la Corée du Nord.Chaque année Pyongyang célèbre le 16 février le Jour de l'étoile brillante, date d'anniversaire de Kim Jong-il décédé en décembre 2011. Mais cette appellation s'utilise de moins en moins pour renforcer le culte de personnalité de son fils actuellement à la tête du régime.