Morgan Stanley table sur le gel du taux directeur de la BOK en février

Photo : YONHAP News

Morgan Stanley prévoit que la Banque de Corée (BOK) maintiendra son taux directeur à 2,5 % lors de la réunion de son comité de politique monétaire du 26 février. Dans un récent rapport, la banque américaine anticipe que cinq membres sur six opteront pour un gel du taux d'intérêt au cours des trois prochains mois, contre un qui plaidera pour une baisse. Elle estime également que la BOK ne changera pas brutalement son orientation politique cette année.L'institution américaine indique également que les prévisions de croissance de la Corée du Sud devraient être revues à la hausse, plus précisément à 2 % pour 2026 et 2,1 % pour l’année prochaine, soit une hausse respective de 0,2 point par rapport aux estimations précédentes. Selon elle, le super-cycle des semi-conducteurs sera plus fort que prévu.S’agissant de l'inflation, elle pourrait être maintenue à 2,1 %. Le mois dernier, l'augmentation des prix à la consommation est restée légèrement au-dessus de 2 %, proche de l’objectif de stabilité des prix fixé par la banque centrale sud-coréenne.