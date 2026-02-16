Corée du Nord : Kim Ju-ae au contact des citoyens

Photo : YONHAP News

La fille de Kim Jong-un a rencontré, hier, des citoyens lors de la cérémonie d’inauguration de la 4e phase du projet de logements dans le district de Hwasong, à Pyongyang. Les images diffusés ce matin par la KCNA la montrent enlacer et féliciter directement les nouveaux résidents, aux côtés de son père.Pour rappel, ce projet phare du régime, décidé lors du 8e congrès du Parti des travailleurs début 2021, prévoyait la construction de 10 000 habitations par an pendant cinq ans afin de résorber la pénurie dans la capitale. Le dirigeant nord-coréen a coupé le ruban inaugural avant d’inspecter les lieux. Il a déclaré que, sur la base des transformations majeures et de l’expérience accumulée durant la huitième période, le 9e congrès du parti définirait des objectifs de développement et de création encore plus ambitieux.Dans ce contexte, mettre en scène Kim Ju-ae au contact de la population pourrait viser à ancrer plus fermement, dans l’esprit des nord-Coréens, son image d’héritière potentielle. D'ordinaire, elle apparaît en compagnie de son père ou de hauts responsables du régime.Récemment, le Service national du renseignement (NIS) a informé l’Assemblée nationale qu’il estimait que la jeune fille était entrée dans une phase où elle serait désignée comme successeur.