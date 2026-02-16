Seollal : Lee Jae Myung promet d'être le président de tous les sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Dans une vidéo publiée ce matin, Lee Jae Myung et son épouse, Kim Hye-kyung, tous deux vêtus de hanbok, ont présenté leurs vœux à la nation à l’occasion du Nouvel an lunaire, célébré ce mardi.Le chef de l’Etat a promis de continuer à travailler en tant que président de tous les sud-Coréens, au service de chacun, et d’avancer pas à pas avec détermination en gardant à l’esprit l’image d’une Corée du Sud à laquelle aspirent ses compatriotes.Le dirigeant a souligné que, grâce aux efforts consentis par les citoyens au cours de l’année écoulée, tout rentrait dans l’ordre plus rapidement que prévu. Il a également exprimé sa gratitude envers ceux qui se sont mobilisés pour protéger le pays, que ce soit dans la rue, dans leur foyer ou sur leur lieu de travail.Selon lui, si les sud-Coréens peuvent avoir des points de vue divergents, ils partagent néanmoins le même espoir d’un monde meilleur pour les générations futures, ainsi que le souhait de voir leurs familles et leurs voisins en bonne santé. Il a par ailleurs exprimé le vœu que la société poursuive, cette année encore, le chemin de la solidarité et de la confiance.De son côté, la Première dame a souhaité à toutes les familles une année remplie de santé et de bonheur.