Korean
Français

International

Washington salue le rôle clé de Séoul dans la défense de la péninsule

Write: 2026-02-17 12:05:06Update: 2026-02-17 12:21:37

Washington salue le rôle clé de Séoul dans la défense de la péninsule

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont cité la Corée du Sud comme un modèle à suivre parmi leurs pays alliés. Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, samedi dernier, Elbridge Colby, sous-secrétaire américain à la Défense, a souligné que Séoul entendait assumer un rôle de premier plan dans la défense conventionnelle de la péninsule face à Pyongyang. Selon lui, les pays européens devraient, eux aussi, élargir leurs responsabilités en matière de sécurité pour faire face à la Russie.

Le représentant américain a également salué le pays du Matin clair comme le premier allié non membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à avoir promis de consacrer 3,5 % de son PIB aux dépenses de défense. 

Par ailleurs, à travers sa nouvelle stratégie de défense nationale, Washington estime que la Corée du Sud dispose des capacités nécessaires pour assumer un rôle majeur dans la dissuasion face à la Corée du Nord, même si elle bénéficie d’un soutien décisif mais limité des Etats-Unis.
