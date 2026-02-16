Le revenu moyen des youtubeurs a atteint 71 millions de wons en 2024

Photo : Getty Images Bank

En 2024, le revenu moyen des youtubeurs a atteint 71 millions de wons, soit environ 41 429 euros, en hausse de 25,6 % en quatre ans. Selon les données publiés hier par le Service national des impôts (NTS), 34 806 youtubeurs ont déclaré leurs revenus pour un montant total de 2 471,4 milliards de wons.Les 1 % les plus élevés en termes de revenu global étaient 348. Ils ont gagné au total 450,1 milliards de wons, soit environ 1,293 milliard de wons par personne. Leur revenu moyen a bondi de 70 % par rapport à 2020, où il s’élevait à 780,85 millions de wons.Par tranche d’âge, les créateurs de contenus âgés de 30 à 49 ans se sont particulièrement démarqués. Les trentenaires, au nombre de 15 668, ont déclaré 1 247,1 milliards de wons, soit près de la moitié des recettes totales. En moyenne, chacun a perçu 79,6 millions de wons. Les quadragénaires affichent toutefois le montant individuel le plus élevé, à 86,75 millions de wons. Les 12 096 youtubeurs de 29 ans ou moins ont gagné en moyenne 54,35 millions de wons.