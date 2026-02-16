Croissance : recul au quatrième trimestre 2025

Photo : YONHAP News

Entre octobre et décembre de l’année dernière, le produit intérieur brut (PIB) réel de la Corée du Sud a reculé de 0,276 % par rapport au trimestre précédent, selon les données publiées mardi par la Banque de Corée (BOK).Ce résultat place le pays au 22e rang parmi les 24 nations ayant déjà dévoilé leurs chiffres pour le quatrième trimestre 2025. L’Irlande a enregistré la plus forte baisse (-0,571 %), suivie de la Norvège (-0,333 %). Au total cinq pays, en ajoutant le Canada et l’Estonie, ont affiché une croissance négative sur cette période.La tête du classement est occupée par la Lituanie avec une progression de 1,709 %. Elle est suivie de l’Indonésie (+1,338 %), de la Chine (+1,2 %), de la Pologne (+1,042 %), du Portugal et du Mexique.En 2025, la croissance sud-coréenne a connu de fortes fluctuations. Elle est tombée à -0,219 % au premier trimestre dans un contexte de repli de la confiance des ménages, lié à l’instauration de la loi martiale en décembre 2024. Au deuxième trimestre, malgré l’impact de la hausse des droits de douane américains, l’économie a rebondi à +0,675 % grâce à la bonne performance des exportations, puis à +1,334 % entre juillet et septembre. Au quatrième trimestre, toutefois, l’effet de base lié à cette forte croissance, conjugué à la morosité du secteur de la construction, a entraîné une nouvelle chute.Sur l’ensemble de l’année 2025, le PIB de la Corée du Sud n’a progressé que de 0,97 %, restant en deçà du seuil de 1 %.