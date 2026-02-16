Pyongyang s’apprête à débuter le 9e Congrès du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, le compte à rebours semble avoir commencé pour le 9e Congrès du Parti des travailleurs. L’agence de presse officielle du régime a rapporté, mercredi, que les représentants de tous les niveaux du parti unique, qui doivent y participer, s’étaient recueillis la veille au Palais du Soleil Kumsusan, à Pyongyang, où reposent les dépouilles du fondateur du régime, Kim Il-sung, et de son fils et successeur, Kim Jong-il.Une cérémonie de remise des certificats de délégué s’y est tenue. A cette occasion, le grand-père et le père de Kim Jong-un ont également été déclarés délégués. Lors de la précédente édition, en 2021, cette cérémonie avait eu lieu six jours avant l’ouverture du congrès.Toujours selon la KCNA, les responsables du Parti des travailleurs et du gouvernement ont indiqué que le 9e Congrès servirait à fixer de nouveaux objectifs et orientations de lutte dans le but de prolonger l’élan de création et de transformation sur la base des « fiers accomplissements » du régime. Il constituerait ainsi un tournant majeur pour le développement du parti et de la révolution.Pour rappel, le 8 février, Pyongyang avait annoncé sa décision d’organiser le 9e Congrès à la fin du mois, sans en préciser la date. Cette réunion de la plus haute instance décisionnelle du pays devrait permettre de dresser le bilan des cinq dernières années et de définir les grandes orientations des politiques intérieure et étrangère pour les cinq années à venir.