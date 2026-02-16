Les sud-Coréens ont accès à quatre journaux nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification classifiera quatre journaux nord-coréens comme accessibles au grand public. Une démarche déjà prise récemment avec le Rodong Sinmun.Selon les données transmises ce matin par le ministère au député du Parti du pouvoir du peuple (PPP) Kim Gi-hyeon, 32 323 documents spéciaux feront l'objet de travail de sélection pour être rendus disponibles. Parmi eux quatre médias officiels : Minju Joson, Kyoyuk Sinmun, Munhak Sinmun et Pyongyang Times.Ces publications sont importées de Chine par l’intermédiaire d’une société privée. Leur consultation n’est actuellement possible que dans 20 institutions autorisées telles que le Centre d’information sur la Corée du Nord du ministère de la Réunification et la Bibliothèque nationale de Corée. Si elles sont classées comme contenus ordinaires, davantage d'établissements pourraient les conserver et les citoyens pourront y avoir un accès libre.Plus tôt, le vice-ministre a expliqué que cette mesure visait à mettre fin au système où les institutions publiques monopolisent les informations concernant le Nord et fournissent seulement une partie sélectionnée. Kim Nam-jung a ajouté que le gouvernement poursuivrait l'ouverture de ces données afin que les sud-Coréens puissent évaluer et juger eux-mêmes la réalité nord-coréenne.