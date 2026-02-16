La Corée du Sud recule au 9e rang sur le marché des importations aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La position de la Corée du Sud sur le marché des importations américain s’est affaiblie en 2025, dans le sillage des nouveaux droits de douane imposés par Washington. C’est ce qu’a indiqué mercredi l’Association du commerce international de Corée (KITA), s’appuyant sur une analyse des statistiques issues du département américain du Commerce.L'an dernier, les Etats-Unis ont importé 113,4 milliards de dollars de produits sud-coréens, soit une baisse de 5,9 % sur un an. Ce montant représente 3,6 % du total des achats et le neuvième parmi l'ensemble des fournisseurs, en recul de deux places sur un an. Ce classement est le plus bas jamais enregistré depuis le début de la collecte des données par la KITA en 1988.Ce recul laisse suggérer que les exportations sud-coréennes vers les Etat-Unis ont été plus durement touchées par les hausses tarifaires initiées par Donald Trump que celles des pays concurrents, vraisemblablement en raison de droits particulièrement élevés sur des produits clés tels que l’automobile, l’acier et l’aluminium.Taiwan et l’Irlande, qui se classaient derrière la Corée du Sud en 2024, ont respectivement progressé aux 4e et 8e rangs l’année dernière. Le Japon a lui aussi reculé de deux places, passant de la 5e à la 7e. Le Mexique arrive en tête avec 492,5 milliards de dollars, représentant 15,7 % du total. Il est suivi du Canada et de la Chine.