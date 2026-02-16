Procès de Yoon Suk Yeol : premier verdict attendu demain pour insurrection

Photo : YONHAP News

Demain, la justice rendra son premier verdict contre l’ancien président Yoon Suk Yeol, accusé d’avoir mené une insurrection en proclamant la loi martiale le 3 décembre 2024.Le prononcé de première instance débutera à 15h devant le tribunal du district central de Séoul. La juridiction s'exprimera également sur le sort de l’ancien ministre de la Défense Kim Yong-hyun et de l’ex-commissaire général de l’Agence nationale de la police Cho Ji-ho, poursuivis pour leurs rôles présumés aux côtés de l’ex-chef de l’Etat destitué.Lors des dernières plaidoiries, tenues le 13 janvier, l’équipe du procureur spécial Cho Eun-suk avait requis la peine de mort contre Yoon Suk Yeol, ainsi que la réclusion à perpétuité et 20 ans d’emprisonnement respectivement pour les deux autres accusés.Par ailleurs, 35 militaires ont fait l’objet de sanctions disciplinaires en lien avec la loi martiale selon une annonce du ministère de la Défense. 18, dont 14 généraux, ont été limogés ou révoqués, deux rétrogradés et 15 suspendus pour une durée allant d’un à trois mois.