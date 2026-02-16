﻿Infiltration de drones sud-coréens au Nord sous l’administration Yoon : Séoul présente ses excuses officielles

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Réunification a exprimé officiellement des regrets au nom du gouvernement de Lee Jae Myung, concernant l’infiltration de drones en Corée du Nord sous l'administration de Yoon Suk Yeol.Lors d’un point presse tenu cet après-midi, Chung Dong-young a déclaré qu'annoncer la position de l'exécutif actuel avait été prise à l’issue d’une réunion des ministres chargés de la sécurité nationale, organisée au début des congés de Seollal. Il a ajouté que l'intrusion des appareils avaient été un acte imprudent et qu'en tant qu’actuel ministre de la Réunification, il exprimait ses profonds regrets envers Pyongyang.A cette occasion, des mesures destinées à prévenir de tels incidents ont été présentées, comme le renforcement des punitions contre les envois illégaux d'aéronefs à travers une révision de la loi. Son ministère et les régions frontalières mettront également en place un conseil conjoint pour la paix et la sécurité près de la frontière.Enfin, Chung Dong-young a indiqué qu’il examinerait et poursuivrait de manière active la restauration de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Pour rappel, le 10 février, lors d’une messe à la cathédrale de Myungdong, il avait déjà exprimé, en son nom, des regrets au sujet des drone sud-coréens au Nord.