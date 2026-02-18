Milan-Cortina 2026 : le relais féminin de short-track en or

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a remporté, mercredi, la médaille d’or sur le relais féminin 3 000 mètres de short-track aux Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.Toutefois, le titre aurait pu échapper aux sud-Coréennes, Choi Min-jeong ayant frôlé la collision lorsqu’une patineuse néerlandaise, juste devant elle, a chuté. Kim Gil-li a ensuite réussi à dépasser l'Italienne Arianna Fontana à l'intérieur pour s’emparer de la première place. Après la course, elle a confié avoir « presque couru à quatre pattes », prenant appui des deux mains sur la glace pour éviter la chute et défendre sa position jusqu’au bout.Avec ce nouveau titre, Choi Min-jeong totalise désormais quatre médailles d’or olympiques, égalant le record du plus grand nombre de titres remportés aux Jeux d’hiver par un athlète sud-coréen, femmes et hommes confondus, jusque-là détenu par Chun Lee-kyung. Quant à Shim Suk-hee, elle remporte son troisième titre sur cette épreuve, après 2014 et 2018.