Investissements sud-coréens aux Etats-Unis : les premiers projets à l’étude

Photo : YONHAP News

Une délégation sud-coréenne est arrivée hier à Washington pour coordonner les premiers projets dans lesquels Séoul doit investir dans le cadre de l’accord commercial bilatéral, scellé l’an dernier.Conduite par le vice-ministre adjoint du Commerce, Park Jung-sung, elle doit se concerter avec ses interlocuteurs du département du Commerce sur les projets candidats, leur « rationalité commerciale » ainsi que les procédures nécessaires pour les mener.Son déplacement intervient au lendemain de l’annonce des trois premiers chantiers américains auxquels le Japon doit participer. Ils concernent la construction, dans l'Ohio, de la plus grande centrale au gaz, entre autres.Par ailleurs, le Parlement sud-coréen s’apprête à adopter une loi ad hoc visant la mise en œuvre de l’accord commercial. L’exécutif a envoyé ses délégués en amont afin de « préparer le terrain » pour débuter les investissements dès le vote de la législation.