Loi martiale : les « citoyens sud-coréens » proposés pour le prix Nobel de la paix

Photo : YONHAP News

Les « citoyens sud-coréens », qui ont fait échec à la loi martiale du 3 décembre, ont été proposés pour le prix Nobel de la paix.Selon Kim Eui-young, professeur de sciences politiques à l’université nationale de Séoul, des politologues, dont d’anciens et actuels présidents de l’Association internationale de science politique (IPSA), ont soumis le mois dernier au Comité Nobel norvégien la candidature de l’ensemble des sud-Coréens.Dans un document en anglais, ils ont présenté les grandes lignes du mouvement qualifié de « révolution de la lumière », son contexte historique ainsi que sa portée internationale. Ils estiment qu’il s’agit d’un exemple mondial d’une crise constitutionnelle surmontée grâce à une mobilisation citoyenne non violente, sans guerre civile ni répression.A l’annonce de cette nouvelle, le président de la République a publié un message d’encouragement sur X. Lee Jae Myung a écrit que cela avait été possible parce qu’il s’agit de la Corée du Sud, le pays d’un grand peuple appelé à devenir un modèle pour l’humanité.