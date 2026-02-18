Le trafic aérien dépasse le seuil du million en 2025

Photo : YONHAP News

Le trafic aérien a dépassé pour la première fois le seuil du million en 2025. Au total, 1 013 830 avions ont emprunté les liaisons nationales et internationales de la Corée du Sud, en hausse de 6,8 % sur un an. En moyenne, 2 778 appareils ont traversé chaque jour le ciel sud-coréen, soit environ 20,4 % de plus qu’en 2019, année qui détenait jusque-là le record avant la COVID-19.Selon le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, ce rebond s’explique par la nette progression du trafic international. L’an dernier, celui-ci a augmenté de 9,4 % pour atteindre 788 531 mouvements. Les liaisons vers l’Asie du Sud-Est et le sud de la Chine ont représenté environ 52 % du total, signe d’une forte demande sur les routes internationales court et moyen-courriers.En particulier, les vols avec correspondance ont progressé à 226 993, soit une hausse de 21 % en glissement annuel. Le ministère estime que cette tendance confirme le renforcement de l’importance stratégique du pays du Matin clair comme hub aérien majeur en Asie du Nord-Est.