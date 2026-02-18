Drones sud-coréens au Nord : Kim Yo-jong salue la déclaration du ministre de la Réunification

Photo : YONHAP News

Pyongyang a réagi à la déclaration du ministre sud-coréen de la Réunification qui a, hier, exprimé les regrets officiels de Séoul pour les incursions de drones sud-coréens dans le ciel nord-coréen et affiché sa volonté d’empêcher des incidents similaires. Lors d’un point presse, Chung Dong-young a également promis d’œuvrer pour restaurer une partie de l’accord militaire intercoréen, signé le 19 septembre 2018 et suspendu en 2024 sous l’administration de Yoon Suk Yeol.Dans un communiqué relayé aujourd’hui par la KCNA, Kim Yo-jong a affirmé « apprécier hautement » ces annonces. Elle a alors redit que « toute nouvelle acte de violation de la souveraineté de son pays, que ce soit ses auteurs ou quels que soient leurs moyens, sera confrontée à des conséquences horribles ».La sœur de Kim Jong-un a ajouté que « ce n’est pas une menace, mais un avertissement clair », et que « prendre des mesures pour éviter toute récidive a pour but de préserver entièrement la Corée du Sud ». Elle a ensuite indiqué que le commandement militaire nord-coréen renforcera la vigilance à la frontière, cette zone séparant le Nord de son ennemi devant être solidement surveillée.