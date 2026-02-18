Semi-conducteurs : Elon Musk lance un appel aux talents sud-coréens

Photo : YONHAP News

Elon Musk a publié sur X un message de recrutement visant les talents sud-coréens dans le secteur des semi-conducteurs. Mardi, il a partagé une offre d’emploi de Tesla Korea pour un poste d’ingénieur en conception de puces d’intelligence artificielle (IA), accompagnée de 16 émojis du Taegeukgi, le drapeau sud-coréen. Il a invité les personnes résidant en Corée du Sud et souhaitant travailler dans la conception de puces, la fabrication ou les logiciels d’IA à postuler.Deux jours plus tôt, Tesla Korea avait publié une annonce indiquant qu’elle recherchait des talents pour participer au développement de puces d’IA destinées à une production de masse de niveau mondial. Dans un contexte de renforcement des investissements dans les infrastructures concernées à l’échelle internationale, cette initiative est interprétée comme une volonté d’attirer les talents sud-coréens, issus d’un pays reconnu comme une puissance des semi-conducteurs.Pour rappel, Tesla produit actuellement des puces d’IA pour ses véhicules autonomes et ses robots humanoïdes. En juillet dernier, elle a conclu avec Samsung Electronics un contrat de fonderie d’une valeur de 23 000 milliards de wons, soit 16 milliards d’euros, pour produire sa puce d’IA de nouvelle génération, l’A16, dans l’usine de Taylor, au Texas, aux Etats-Unis.