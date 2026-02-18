Aller au menu Aller à la page

Politique

Conseil de la paix : Séoul dépêche un ex-ambassadeur à la réunion inaugurale

Write: 2026-02-19 10:55:25Update: 2026-02-19 14:49:17

Photo : YONHAP News

Le Conseil de la paix pour la bande de Gaza tiendra, demain à Washington, sa première réunion. La Corée du Sud a décidé d'y dépêcher son ancien ambassadeur en Egypte, sans pour autant adhérer à cette instance mondiale créée par Donald Trump. 

Selon le ministère des Affaires étrangères, Kim Yong-hyun sera présent au rendez-vous en qualité d’observateur, les Etats-Unis ayant convié aussi les pays non fondateurs de l’organe. L’administration de Lee Jae Myung prendra sa décision de rejoindre ou non le Conseil « à moyen et long termes et avec prudence ». 

Un des responsables du ministère a indiqué que Séoul soutient la solution à deux Etats dans le cadre du conflit israélo-palestinien, veut toujours contribuer à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient et appuie les efforts du président américain pour mettre fin à la guerre à Gaza. 

A ce jour, une vingtaine de pays ont décidé de participer à l'organisation internationale. Parmi elles, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Israël ou encore l’Indonésie.
