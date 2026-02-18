K-Culture : Kim Hyeong-seok et l’université d’Oxford créent un cursus international

Photo : KBS News

Le compositeur et producteur Kim Hyeong-seok a signé un accord de coopération avec l’Oxford Character Project, rattaché au département de politique et de relations internationales de l’université d’Oxford. Ensemble, ils développeront un nouveau programme éducatif fondé sur la K-pop et, plus largement, sur la culture sud-coréenne, à l’ère de l’intelligence artificielle (IA).Destiné aux élèves du primaire et du secondaire, ce cursus combine une éducation créative basée sur la hallyu, la vague culturelle sud-coréenne, et un enseignement centré sur le caractère et le leadership. Il sera mis en œuvre à la KISAS (Korean International School of Arts and Sciences), que Kim Hyeong-seok prévoit de créer en Corée du Sud. Des certificats seront également délivrés lors de camps d’été sur mesure organisés à l’université britannique.L’objectif n’est pas de former des artistes de K-pop comme le font les agences de divertissement. Il s’agit plutôt de s’appuyer sur la culture sud-coréenne pour transmettre les arts et les humanités, tout en formant de jeunes dirigeants et créateurs avec des valeurs et de la créativité.Kim Hyung-seok a expliqué avoir réfléchi à ce qu’il y a au-delà de la K-pop et à ce qu’il faudra transmettre aux générations futures, dans un monde où l’IA bouleverse tous les paradigmes. Le professeur Edward Brooks, qui dirige l’Oxford Character Project, a souligné lui aussi que dans cet environnement façonné par la transformation numérique et une forte visibilité auprès du grand public, la seule maîtrise technique ne suffit pas. Selon lui, les jeunes créateurs doivent également développer la sagesse et l’authenticité indispensables pour exercer de manière responsable leur influence culturelle.