Dukovany : Séoul et le nouveau gouvernement tchèque veulent œuvrer au succès du projet

Photo : YONHAP News

Séoul et le nouveau gouvernement de Prague ont échangé sur le soutien au projet de deux nouveaux réacteurs nucléaires dans la centrale de Dukovany, dans le sud de la République tchèque. Pour rappel, un consortium dirigé par le géant sud-coréen de l’énergie, KHNP, a remporté l’appel d’offres pour leur construction, puis signé le contrat final en juin 2025 pour un montant de 18 milliards de dollars.Les discussions ont été menées entre le ministre sud-coréen de l’Industrie et du Commerce, Kim Jung-kwan, en déplacement à Prague depuis lundi, et son nouvel homologue Karel Havlicek. Le sud-Coréen a alors promis de ne pas compter son soutien pour le succès du projet et espéré pouvoir participer aussi à la construction de nouvelles unités, notamment dans la centrale de Temelin.Les deux hommes sont convenus de créer un dispositif consultatif réunissant de hauts responsables de rang ministériel des deux pays avec pour enjeu de discuter d’abord des mesures visant à mener à bien le projet de Dukovany. Le même jour, ils ont tenu sa première réunion. Les délégués des deux parties se retrouveront désormais trois à quatre fois par an en présentiel ou en visioconférence en présence des patrons de l’entreprise tchèque responsable de la réalisation du projet, EDUII, et du KHNP.Les deux Etats ont également signé deux contrats, qui permettront à l’entreprise sud-coréenne Doosan Enerbility de fournir aux deux nouveaux réacteurs de Dukovany des turbomoteurs ainsi que leur système de contrôle, d’une valeur de quelque 320 milliards de wons.Kim Jung-kwan a par ailleurs transmis une lettre personnelle de Lee Jae Myung à Andrej Babis, qui a retrouvé en décembre dernier le poste de Premier ministre.