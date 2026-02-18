Séoul s’associe au LAFC pour séduire les fans de football

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul et l’Organisation du tourisme de Séoul (STO) ont conclu un partenariat officiel avec le club de football Los Angeles FC (LAFC), qui compte parmi ses joueurs la star sud-coréenne Son Heung-min.Selon la STO, cette collaboration permettra de valoriser l’attrait de la capitale sud-coréenne à travers des événements sportifs et des campagnes interactives. Le premier d'entre eux se tiendra le 20 avril, à l’occasion du « Fan Fest » organisé lors du match à domicile opposant le LAFC aux San Jose Earthquakes. Les fans pourront découvrir Séoul à travers son quotidien.A la mi-mai, une vidéo promotionnelle sur le tourisme à Séoul, avec la participation de Son Heung-min et d’autres joueurs du LAFC, sera diffusée sur la chaîne YouTube officielle « Visit Seoul » ainsi que sur ses réseaux sociaux.Enfin, les visiteurs qui suivront cette chaîne pourront recevoir un poster en édition limitée, mêlant les joueurs du LAFC et des images de Séoul, dans les principaux points d’information touristique de la ville.