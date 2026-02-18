Exportations : record pour un mois de janvier

Photo : YONHAP News

En janvier, les exportations ont augmenté de 33,8 % sur un an, à 65,8 milliards de dollars. Un record pour un mois de janvier et le huitième mois consécutif de hausse.Les autorités douanières expliquent cette embellie par les ventes spectaculaires de puces électroniques. Leurs expéditions ont plus que doublé en un an pour se chiffrer à 20,69 milliards de dollars, dépassant la barre des 20 milliards pour le deuxième mois de suite. Les exportations d’automobiles, de produits pétroliers et d’appareils de communication sans fil se sont elles aussi envolées respectivement de 19, 7,8 et 89,7 % en rythme annuel. A l’inverse, celles des navires et de l’électroménager ont reculé de 1,5 et 0,6 %.Géographiquement, les expéditions vers la Chine et les Etats-Unis ont progressé de 46,8 et 29,4 % sur un an, pour s’établir respectivement à 13,5 milliards et à 12 milliards de dollars. Même constat vers le Vietnam, Taïwan et l’Union européenne. Le Japon a diminué de 4,9 % ses achats de produits sud-coréens.Les importations se sont elles aussi accrues de 11,6 % pour totaliser 57,1 milliards de dollars. La Corée du Sud a alors affiché un surplus commercial de 8,7 milliards de dollars. Un excédent pour le 12e mois d’affilée.