Séoul investit 16 000 milliards de wons pour redynamiser le nord de la ville

Photo : YONHAP News

La ville de Séoul consacrera 16 000 milliards de wons, soit environ 11,7 milliards d’euros, à un projet visant à redynamiser le nord de la ville, voire à promouvoir un développement équilibré. Cette initiative fait suite à une politique annoncée il y a un peu plus de deux ans, dont l’objectif était de stimuler le développement en assouplissant les réglementations et en offrant des incitations dans les quartiers résidentiels et commerciaux vieillissants de Gangbuk.La municipalité a achevé 5 des 40 projets prévus, en a lancé 26 et prépare les conditions pour les 9 restants. A cela s’ajoutent cette fois 12 nouveaux, dont 8 concernant les infrastructures de transport et 4 le développement industriel et la création d’emplois.La ville prévoit de créer d'abord un fonds de 4 800 milliards de wons, financé par les contributions publiques obtenues lors des négociations préalables avec le secteur privé et les recettes de la vente de terrains publics. Ce budget sera prioritairement investi dans les infrastructures de transport pour améliorer l’accessibilité du nord de Séoul et la qualité de vie de ses habitants.Lors d’une conférence de presse, ce matin, le maire, Oh Se-hoon, a déclaré vouloir faire du nord de la ville non plus un simple quartier-dortoir, mais un pilier central de la prochaine phase de croissance du pays. Il a présenté sa vision d’un Gangbuk entièrement renouvelé, où se conjuguent transport, industrie et emploi. Enfin, il a souligné que, si le nord de Séoul se développe, les bases de la croissance de la ville se renforceront, et que plus la capitale devient compétitive, plus l’avenir de la Corée du Sud s’élargit.