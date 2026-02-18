Logement : Lee Jae Myung toujours déterminé à faire la guerre aux multipropriétaires

Photo : KBS News

Lee Jae Myung continue d’afficher, sur les réseaux sociaux, sa détermination à lutter contre la spéculation immobilière, notamment en ciblant les multipropriétaires. Hier, il a une nouvelle fois répliqué aux critiques du patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP) envers lui.Précédemment, Jang Dong-hyeok avait martelé que « ceux qui gardent la maison de leur village natal, parfois héritée, quitte à détenir plusieurs logements, sont tous patriotes, et non pas des spéculateurs ». Il a ajouté que c’est justement le cas de sa mère de 95 ans, qui vit toujours dans une maison de campagne, et qu’elle s’inquiète des nouvelles mesures visant à réguler la multipropriété. Selon sa déclaration de patrimoine, le dirigeant de la principale force de l’opposition possède au total six habitations sans luxe, dont la maison en question.Le chef de file du mouvement conservateur a en outre accusé le chef de l’Etat de décrire la multipropriété comme l’un des maux sociaux, et de ne pas vouloir revendre, quant à lui, sa résidence privée en banlieue de Séoul, dont le prix pourrait atteindre cinq milliards de wons, après la reconstruction de son immeuble d’ici quelques années.Lee Jae Myung a rétorqué, en lui demandant s’il juge nécessaire de continuer à accorder des avantages fiscaux dont bénéficient actuellement ces multipropriétaires. Il a affirmé qu’il ne les oblige nullement à revendre leurs biens, et que les politiques leur ayant permis de générer des revenus via la location sont des maux sociaux. Il a également tenu à clarifier que les maisons de campagne et les résidences secondaires dans les régions menacées de disparition ne sont pas concernées.Les porte-parole du Minjoo et du PPP ont eux aussi échangé des passes d’armes. La voix de la majorité a dénoncé un amalgame délibéré de deux problèmes distincts : ceux du déclin des zones de campagne et du marché locatif multipropriétaire. Son homologue conservateur a reproché au président de susciter l’inquiétude et l’hostilité au lieu de respecter l’ordre du marché.