SNU : 45 % des candidats de la filière scientifique postulent dans des filières médicales ou pharmaceutiques d’autres universités

Photo : YONHAP News

Selon une analyse de Jinhak, entreprise spécialisée dans les inscriptions universitaires en ligne, sur 3 028 candidats aux admissions sur concours à la SNU via le suneung, 45,4 % des étudiants de la filière scientifique ont simultanément soumis leur dossier à des filières de médecine, dentisterie, médecine traditionnelle coréenne, pharmacie ou vétérinaire dans d’autres universités.Parmi ceux de la faculté de génie, 64,8 % ont combiné leur candidature avec une filière médicale ou pharmaceutique.Selon Jinhak, la préférence pour ces dernières ne se limite pas aux sciences, mais touche l’ensemble des meilleurs candidats. De plus, avec l’introduction, en 2027, d’un système finançant les études de médecine en échange d’un service dans les régions, le nombre de places en faculté de médecine devrait augmenter. Cette évolution pourrait renforcer la tendance à combiner la SNU et une filière médicale.