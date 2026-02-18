Loi martiale : Yoon Suk Yeol condamné à la réclusion à perpétuité

Photo : Seoul Central District Court

Yoon Suk Yeol, poursuivi pour chef de rébellion, a été condamné cet après-midi en première instance à la réclusion à perpétuité.Le tribunal du district central de Séoul a estimé qu’il est difficile de nier que l’ancien chef de l’Etat avait pour intention de paralyser le fonctionnement de l’Assemblée nationale, en y envoyant l’armée et en arrêtant certains hommes politiques. Le jugement précise que la simple déclaration de l’état d’urgence militaire ne constitue pas en soi une rébellion, mais que si l’objectif est de paralyser les fonctions des institutions constitutionnelles, la rébellion est caractérisée.Concernant la peine, le tribunal a relevé que l'ancien président avait planifié les actes de manière directe et proactive, et impliqué de nombreuses personnes. Les coûts sociaux ont été considérables, et le prévenu n’a pas exprimé de regrets. Il a également été critiqué pour avoir refusé de comparaître sans motif particulier.Néanmoins, certaines circonstances ont été prises en compte pour la peine. L’opération n’avait pas été planifiée dans les moindres détails. Yoon Suk Yeol a cherché à limiter le recours à la force et il n’existe pratiquement aucun cas d’usage d’armes à feu ou de violence directe. Le tribunal a aussi noté que la plupart des plans avaient échoué, que l'accusé n’avait pas de casier judiciaire, qu’il avait longtemps servi dans la fonction publique et qu’il est aujourd’hui âgé de 65 ans.L’ancien ministre de la Défense, Kim Yong-hyun, a été reconnu coupable de complicité dans des missions importantes de rébellion et condamné à 30 ans de prison.