CIO : Won Yun-jong élu membre de la commission des athlètes

Photo : YONHAP News

Won Yun-jong a été élu membre de la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO) en arrivant en tête du scrutin. L'information a été annoncée jeudi au village des athlètes des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.Le médaillé d’argent en bobsleigh à quatre aux Jeux de PyeongChang en 2018 est ainsi devenu le troisième sud-Coréen et le premier athlète d’un sport d’hiver à rejoindre la commission des athlètes du CIO.Le sportif sud-coréen a souligné que ses échanges étendus et son réseau auprès des athlètes constituaient son principal atout. Il a ensuite déclaré qu’il s’engagerait activement pour le développement du sport dans son pays et pour les athlètes du monde entier. Le mandat est de huit ans.Après l’approbation officielle lors de l’Assemblée générale du CIO prévue le 22 février, Won exercera ses fonctions jusqu’en 2034.