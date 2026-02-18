Milan-Cortina 2026 : bonne performance en patinage artistique, élimination de l'équipe féminine de curling

Photo : YONHAP News

Lors du programme libre de la compétition de patinage artistique féminin des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, tenu jeudi, Lee Hae-in a terminé à la 8e place avec un total de 210,56 points. C’est la sixième fois qu’une patineuse sud-coréenne figure dans le top 10 des JO en patinage artistique.Après avoir terminé 9e lors du programme court, Lee Hae-in a effectué une performance maîtrisée, réussissant tous ses sauts et obtenant ainsi un bon score.Sa compatriote Shin Ji-a, également participante, a terminé 11e avec 206,68 points, mais ses erreurs de saut l'ont empêchée de mieux se classer.D’autre part, hier, l'équipe féminine de curling sud-coréenne a perdu 10-7 contre le Canada lors des qualifications. Avec un bilan de 5 victoires et 4 défaites, elle n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales.