Corée du Nord : coup d’envoi du neuvième congrès du Parti des travailleurs

Photo : KCNA / Yonhap

La Corée du Nord a ouvert hier à Pyongyang le neuvième congrès de son Parti des travailleurs, le plus important rassemblement politique du pays. C’est ce qu’a rapporté ce vendredi son agence de presse officielle.Selon la KCNA, Kim Jong-un s’est exprimé en ouverture de cette grand-messe du parti au pouvoir, la première depuis 2021. Il a déclaré l’inaugurer, « rempli d’optimisme et de confiance en l’avenir », la qualifiant de « grand développement et de résultat digne de fierté à ce stade ». Avant d’ajouter que sur le plan international aussi, en cinq ans, la Corée du Nord a réussi à solidifier son statut de manière irréversible, et qu’un important changement est intervenu dans les relations politiques mondiales.Le dirigeant suprême a également salué la création de conditions propices à une construction socialiste plus dynamique. Il a placé l’économie au cœur de son discours, sans mentionner cette fois la Corée du Sud, les Etats-Unis, ni les capacités nucléaires de son pays. En effet, Kim Jong-un a indiqué que « devant nous se présentent les tâches lourdes, imminentes et historiques de bâtir l’économie, d’améliorer la vie du peuple ou encore d’innover dans tous les domaines sociaux ».Les participants au congrès devront faire un bilan quinquennal et déterminer en même temps les orientations politiques intérieures et extérieures pour les cinq années à venir.La Chine et la Russie ont toutes deux envoyé à leur allié traditionnel des télégrammes de félicitations pour la tenue de cette assemblée majeure.