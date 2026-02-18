Exportations de voitures : hausse de 21,7 % en janvier

Photo : YONHAP News

En janvier 2026, les exportations de voitures sud-coréennes ont augmenté de 21,7 % en glissement annuel, atteignant 6 milliards de dollars. Il s’agit du deuxième montant le plus élevé jamais enregistré pour un mois de janvier. Le nombre de voitures exportées s'est élevé à 247 000 unités, soit une hausse de 23,4 %.Selon l'annonce du ministère du Commerce jeudi, l’augmentation du nombre de jours ouvrables et la bonne performance des expéditions des voitures écologiques ont contribué à la croissance des exportations, des ventes nationales et de la production. En particulier, grâce aux bons résultats des modèles hybrides et électriques, les voitures écologiques ont représenté 42 % du total des exportations.Par région, les exportations vers les Etats-Unis ont atteint 2,6 milliards de dollars, soit une hausse de 19,2 % par rapport à janvier 2025. Celles vers l'UE se sont accrues de 34,4 %, atteignant 871 millions de dollars. Les expéditions vers d'autres pays européens et l'Amérique latine ont également augmenté, tandis que celles vers l'Asie et le Moyen-Orient ont diminué.D’autre part, les ventes nationales ont affiché une hausse de 14 %. En particulier, celles de voitures écologiques ont connu une forte augmentation, portant leur part du marché intérieur à 47,7 %. Parmi elles, celles de véhicules électriques ont bondi de 507 %. La production, quant à elle, s’est accrue de 24,1 %.