Séoul-Washington : l’impasse tarifaire retarde les négociations sécuritaires

Write: 2026-02-20 10:16:53Update: 2026-02-20 14:30:55

Séoul-Washington : l’impasse tarifaire retarde les négociations sécuritaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis devaient initialement débuter, au début du mois, à Séoul, leurs concertations visant à faire avancer les dossiers sécuritaires mentionnés dans la fiche d’information conjointe. Publié en novembre dernier, ce document résume les résultats de deux tête-à-tête entre Lee Jae Myung et Donald Trump. 

Cependant, la date du déplacement de la délégation américaine n’a toujours pas été arrêtée, selon un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. À ce propos, ce dernier a rappelé que les deux alliés ne sont pas encore parvenus à un accord sur les droits de douane que Trump avait subitement menacé, le mois dernier, d’augmenter sur les biens sud-coréens en raison de retards d’investissements, et que les négociations sécuritaires en subissaient l’impact. 

Actuellement, une délégation du gouvernement sud-coréen avec à sa tête le vice-ministre adjoint du Commerce continue de se concerter avec de hauts responsables du département américain du Commerce, à Washington, sur les premiers projets américains dans lesquels le pays du Matin clair doit investir. Le lancement des pourparlers sécuritaires dépendrait donc des résultats de ces discussions en cours.
