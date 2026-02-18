Corée-UE : dialogue politique de haut rang à Séoul

Photo : KBS News

La 9e édition du dialogue politique de haut niveau entre la Corée du Sud et l'Union européenne s’est tenue, jeudi matin, à Séoul.A cette occasion, l’adjointe du vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères a tout d’abord salué l'élargissement de la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité et du numérique. Chung Eui-hae a également proposé d'obtenir des résultats concrets dans le cadre des échanges de haut rang et de la coopération pratique.Le secrétaire général adjoint pour les affaires politiques du Service européen d'action extérieure (SEAE) a quant à lui souligné l'importance de poursuivre la coopération bilatérale sur les enjeux majeurs.Les deux parties ont également discuté des situations politiques sur la péninsule coréenne, en Ukraine et au Moyen-Orient.Plus tard dans la journée, Olof Skoog a également été reçu par le ministre de la Réunification. Chung Dong-young lui a présenté les efforts de Séoul pour la coexistence pacifique des deux Corées. Il a demandé la coopération de Bruxelles à ce sujet et son interlocuteur a exprimé un soutien ferme.Les deux hommes sont ensuite convenus de renforcer leur collaboration sur la question de la paix sur la péninsule coréenne.