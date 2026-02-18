Des avions de l’USFK et de la Chine en face à face au-dessus de la mer Jaune

Photo : YONHAP News

Des avions militaires américains et chinois ont failli se frôler au-dessus de la mer Jaune séparant la péninsule coréenne du continent chinois.Selon des sources militaires, cela s’est passé mercredi. Une dizaine de chasseurs F-16 des forces américaines en Corée du Sud (USFK), partis de leur base d’Osan au sud de Séoul pour un exercice de grande ampleur, survolaient les eaux internationales de la mer dans le secteur non chevauché entre les zones d’identification de la défense aérienne de la Corée du Sud (KADIZ) et de la Chine (CADIZ).Lorsque ces appareils se rapprochaient de la CADIZ, la Chine a elle aussi fait décoller les siens, créant brièvement des tensions dans le ciel. Les avions des deux parties ne sont toutefois pas entrés dans la zone de l’autre.Avant d’entamer leurs manœuvres, l’USFK en a informé l’armée sud-coréenne sans pour autant préciser leur objectif. Ceci n’est pas un cas isolé. Les forces aériennes américaines, présentes en Corée du Sud, peuvent ne pas partager le programme ni l’objet des exercices qu’elles effectuent seules sans la participation de l’armée de l’air locale. Ce qui est exceptionnel, c’est qu’un aussi important nombre d’avions américains se sont entraînés près de la CADIZ. Une opération visant à contrer possiblement le géant asiatique.A ce propos, le ministère sud-coréen de la Défense, sollicité par des journalistes, a refusé de confirmer les opérations militaires de l’USFK. Il s’est limité à dire que les armées des deux alliés maintiennent leur forte posture de défense conjointe.