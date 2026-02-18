Séoul-Washington-Athènes : bientôt un accord trilatéral de construction navale ?

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et la Grèce conclueront bientôt un accord de construction navale. C’est ce qu’a rapporté, hier, le média européen Euractiv.Selon ce site d’information axé sur les politiques européennes, c’est l’ambassadrice américaine en Grèce, Kimberly Ann Guilfoyle, qui en a fait part lors d’un forum organisé mardi. Elle a alors affirmé que sceller des accords avec les alliés que les Etats-Unis doivent respecter et protéger est la priorité de Donald Trump.Toujours selon la plateforme, dans la première étape de la coopération après l’éventuelle signature du traité, les trois nations prioriseront l’industrie de l’armement, l’administration Trump manifestant un intérêt soutenu pour le renforcement de la collaboration avec le pays européen en matière de sécurité et d’énergie. L’attention se porte désormais sur la teneur concrète du futur pacte.