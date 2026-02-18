« The King's Warden » s'invite au Udine Far East Film Festival

Photo : YONHAP News

« The King's Warden » a été invité en compétition officielle de la 28e édition du Udine Far East Film Festival (FEFF), prévu entre le 24 avril et le 2 mai. Il s’agit d'un des plus grands festivals européens consacrés au cinéma asiatique, organisé chaque année dans la ville d’Udine, dans le nord de l’Italie.Le réalisateur Jang Hang-jun y avait déjà remporté le prix du public avec son précédent long-métrage « Rebound ».Sabrina Baracetti, présidente du FEFF a affirmé que le réalisateur et les acteurs ont fait preuve d'une harmonie et d'une synergie remarquables, ce qui a permis de produire une œuvre à la fois émouvante et divertissante. Elle a ajouté, qu'inspiré de faits réels, le film adopte un ton équilibré pour que les spectateurs du monde entier puissent s'identifier facilement et en profiter pleinement.« The King's Warden » raconte la dernière période de la vie du roi déchu Danjong, sous la dynastie de Joseon. Exilé à Yeongwol, dans la province de Gangwon, il y passe ses derniers jours aux côtés du chef du village, Eom Heung-do, et des habitants.Sorti le 4 février dernier, ce film a dépassé hier les 4,4 millions d'entrées en Corée du Sud.