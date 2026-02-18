Dette des ménages : la hausse a ralenti au dernier trimestre 2025

Photo : YONHAP News

Selon les données provisoires communiquées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), à la fin décembre 2025, l'encours des crédits aux ménages a atteint 1 978 800 milliards de wons.Ces crédits représentent la dette des ménages générée par les emprunts et les paiements par carte bancaire. Entre octobre et décembre derniers, la première a augmenté de 11 100 milliards de wons par rapport au trimestre précédent pour totaliser 1 852 700 milliards de wons.Dans le détail, la hausse des prêts hypothécaires au logement a ralenti (+7 300 milliards), contre +12 400 milliards au troisième trimestre, et ce sous l’effet des mesures gouvernementales visant à stabiliser le marché immobilier.En ce qui concerne les paiements par carte bancaire, leur encours a grimpé de 2 800 milliards de wons sur trois mois, à 126 000 milliards.