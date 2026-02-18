Concert de BTS à Gwanghwamun : la police prépare des dispositifs de sécurité

Photo : YONHAP News

La police métropolitaine de Séoul a tenu hier une réunion afin d’examiner les mesures de sécurité à l'approche du concert de BTS, prévu le 21 mars sur la place de Gwanghwamun à Séoul.Les autorités estiment qu’environ 260 000 personnes, sud-Coréens et étrangers confondus, devraient se rassembler le jour de l’événement. En fonction de la densité de la foule, elles diviseront la zone en quatre secteurs et installeront des barrières ainsi que 29 entrées, afin de contrôler les flux comme dans un grand stade.Concernant les transports, elles ont demandé à Seoul Metro que les métros traversent sans marquer l'arrêt dans les stations Gwanghwamun, Gyeongbokgung et City Hall. La circulation sera également restreinte sur plusieurs artères comme Sejong-daero, Saemunan-ro et Jong-ro.Les forces de l’ordre seront également mobilisées pour lutter contre la revente illégale des billets achetés via des programmes automatisés, ainsi que contre les agressions sexuelles et les vols.La police a déclaré qu'elle collaborerait avec les organisateurs et les institutions concernées pendant un mois pour mettre en place des dispositifs de sécurité complets.